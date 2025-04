Cresce anche in provincia di Agrigento il movimento “Controcorrente” fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera. Questa sera, infatti, in occasione della visita del deputato regionale in paese ci saranno le adesioni di parecchi simpatizzanti ed amici comprese le due consigliere comunali di opposizione. “ Siamo fortemente convinti – dicono i simpatizzanti castrofilippesi di “Controcorrente” che le idee di Ismaele La Vardera siano quelle giuste per un rilancio della nostra terra di Sicilia e della provincia di Agrigento in particolare. Come sostiene La Vardera- questa nostra isola- aggiungono- ha bisogno del rilancio di alcuni settori trainanti come ad esempio l’agricoltura, i collegamenti stradali e ferroviari, il turismo per uscire da quello stato di crisi in cui versa da decenni. Settori che se sfruttati in maniera adeguata porteranno soltanto lavoro e benessere senza il bisogno più di dovere emigrare per cercare di trovare fortuna altrove. Ed anche da Castrofilippo- concludono- siamo pronti a dare una mano a “Controcorrente”. L’incontro con Ismaele La Vardera si terrà questa sera alle ore 19 in via Libertà. L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini di Castrofilippo e non solo.