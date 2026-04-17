La Pro Sport Ravanusa si prepara a vivere un nuovo, importante appuntamento nel panorama sportivo paralimpico nazionale. Dal 17 al 19 aprile 2026, a Besozzo, in provincia di Varese, la società sarà protagonista nella finale della Coppa Italia di calcio balilla paralimpico, competizione nella quale si presenta da detentrice del titolo conquistato nel 2025.

La manifestazione è promossa dalla FPICB (Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla), guidata dal Presidente Francesco Bonanno, punto di riferimento per lo sviluppo e la diffusione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

Saranno sei gli atleti in gara per la Pro Sport Ravanusa, che quest’anno raddoppia la propria presenza schierando due squadre: una nella categoria DIR (Disabilità Intellettivo Relazionale) e, per la prima volta nella competizione, una squadra in carrozzina. Un debutto significativo che testimonia la continua crescita della società e il suo impegno nell’inclusione sportiva a 360 gradi.

L’ennesima partecipazione a eventi nazionali paralimpici rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo centrale che la Pro Sport Ravanusa ricopre ormai nel movimento sportivo italiano. Sotto la guida di Giancarlo La Greca e grazie al lavoro costante di uno staff qualificato, l’associazione si è affermata come un punto di riferimento consolidato nel panorama paralimpico.

Non sono mancati, tuttavia, momenti di difficoltà nella preparazione alla competizione. Il rallentamento delle rifiniture degli allenamenti, causato dall’indisponibilità del Centro Multiservizi Mirek Coniglio – struttura dove gli atleti svolgevano quotidianamente le attività – a seguito del mancato rinnovo della convenzione da parte del Comune di Ravanusa, ha rappresentato una criticità importante.

Nonostante ciò, la risposta del territorio è stata concreta e solidale: numerosi cittadini e realtà locali hanno messo a disposizione spazi e attrezzature, permettendo agli atleti di proseguire il loro percorso di preparazione.

Con determinazione, spirito di squadra e la consapevolezza dei propri mezzi, la Pro Sport Ravanusa si appresta dunque ad affrontare questa nuova sfida con l’obiettivo di confermarsi ai vertici del calcio balilla paralimpico nazionale.