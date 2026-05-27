Domani, a partire dalle ore 15:00, presso lo Stadio Saraceno di Ravanusa, si svolgerà la fase finale provinciale del Campionato Giovanissimi di calcio ACSI.

A contendersi il titolo di campione provinciale saranno le prime due squadre classificate dei rispettivi gironi al termine della stagione sportiva, Palmsport di Palma Montechiaro, Saraceno Calcio Ravanusa, Milici Club e Canicattì Calcio 2025. Il programma prevede semifinali della durata di 35 minuti e finali articolate in due tempi da 20 minuti ciascuno.

La manifestazione rappresenta il momento conclusivo dei tornei organizzati dal Comitato Provinciale ACSI Agrigento, presieduto da Giancarlo La Greca.

Alla giornata finale sarà presente anche Salvatore Balsano, componente della Direzione Nazionale ACSI, a testimonianza dell’importanza dell’evento per il movimento calcistico giovanile provinciale.

L’iniziativa si conferma un’importante occasione di sport, aggregazione e valorizzazione dei giovani talenti del territorio.