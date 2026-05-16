Ai Campionati Regionali Paralimpici di Messina, la Pro Sport Ravanusa ha scritto una pagina di storia memorabile, conquistando ben 12 medaglie. “Un vero e proprio dominio che ci riempie d’orgoglio”, dice il sindaco Salvatore Pitrola. “Questo straordinario successo non è solo il risultato di un medagliere da record, ma è la testimonianza più bella di cosa significano determinazione, spirito di sacrificio, talento e inclusione. I nostri atleti hanno dimostrato, ancora una volta, che non esistono barriere capaci di fermare la passione e la forza di volontà. Questi ragazzi sono l’esempio più bello e pulito della nostra terra”, continua il primo cittadino che rivolge i complimenti a ciascun atleta per le emozioni e un ringraziamento speciale va a Giancarlo La Greca e alla Pro Sport, ai tecnici, agli accompagnatori e alle famiglie: “dietro ogni medaglia c’è un lavoro fatto di amore, costanza e supporto quotidiano”.