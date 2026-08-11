si conclude il primo torneo open tre torri m/f con montepremi 1500,00 presso l.impianti comunali del circolo tennis Campobello di licata

A contendersi il titolo nel singolare maschile le prime due teste di serie Francesco Mineo Mineo e Ettore zito

A prevalere e stato il primo con il punteggio di 6-4 7-5 una finale molto combattuta con grandi contenuti tecnici che ha entusiasmato il numero pubblico accorso.nel femminile ad aggiudicarsi il titolo e stata Giulia barba del TC favara che contro pronostico ha prevalso sulla siracusana Nicoletta consiglio che ha dovuto ritirarsi ad inizio secondo set per un infortunio alla caviglia.

Un plauso al direttivo del circolo tennis nella persona del presidente di salvo Vincenzo e dei suoi più stretti collaboratori per la riuscita della manifestazione e alla vicina amministrazione comunale con la presenza del primo cittadino vito terrana presente durante la premiazione e degli assessori montaperto e siracusa.si ringrazia gli sponsor che hanno permesso la riuscita della manifestazione e i giocatori tutti