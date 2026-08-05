open tre torri città di campobello. Scendono in campo i big. Settimana decisiva per quanto riguarda il prestigioso torneo che si sta svolgendo presso l impianto polivalente de tre torri di campobello. Dopo dieci giorni di dure battaglie che ha visto sfidarsi i tennisti di tutta la Sicilia giovedì entreranno in campo i giocatori di seconda categoria che annovera tra igli iscritti cone prime due teste di serie Francesco Mineo Mineo palermitano in forza al ct Palermo componente della squadra che milita in serie a1 e il siracusano Ettore zito giocatore di esperienza internazionale anche lui componente per tanti anni del tc matchball Siracusa nel campionato ato di serie a1,dietro di loro tanti giovani tennisti che vorranno vendere cara la pelle come russo Gabriele e Matteo Ancona Canicattinesi che da anni si allenano qua a campobello di licata.Domenica sera la finale