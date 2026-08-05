open tre torri città di campobello. Scendono in campo i big. Settimana decisiva per quanto riguarda il prestigioso torneo che si sta svolgendo presso l impianto polivalente de tre torri di campobello. Dopo dieci giorni di dure battaglie che ha visto sfidarsi i tennisti di tutta la Sicilia giovedì entreranno in campo i giocatori di seconda categoria che annovera tra igli iscritti cone prime due teste di serie Francesco Mineo Mineo palermitano in forza al ct Palermo componente della squadra che milita in serie a1 e il siracusano Ettore zito giocatore di esperienza internazionale anche lui componente per tanti anni del tc matchball Siracusa nel campionato ato di serie a1,dietro di loro tanti giovani tennisti che vorranno vendere cara la pelle come russo Gabriele e Matteo Ancona Canicattinesi che da anni si allenano qua a campobello di licata.Domenica sera la finale
Home Sport Altri sport Campobello di Licata, Tennis: Scendono in campo i big
Campobello di Licata, Tennis: Scendono in campo i big
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Campobello di Licata, sotto casa dei genitori nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 46enne
È stato sorpreso sotto casa dei genitori pretendendo del denaro nonostante fosse sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alle persone offese. Un 46enne...
Aggredisce e minaccia la compagna, denunciato 30enne a Campobello di Licata
In almeno due occasioni avrebbe insultato, minacciato e aggredito la compagna anche in preda all’alcol. È successo a Campobello di Licata dove un trentenne...
Acqua e disservizi: don Marco Damanti interroga i sindaci dell’ATI e AICA
Torna a far sentire la sua voce sul tema dell’acqua don Marco Damanti, sacerdote noto per il suo impegno civile e sociale. Il religioso...
Naro, Giunta al completo: Silvio Bordonaro nuovo Assessore
La Giunta Municipale di Naro è ufficialmente al completo. Ieri il sindaco Milco Dalacchi ha nominato il nuovo assessore del Comune: l’architetto Silvio Bordonaro. Al...
POLIZIOTTO AGRIGENTINO IN SERVIZIO PRESSO LA POLIZIA STRADALE DI FIRENZE IN VACANZA A PORTO...
comunicato stampa MP AGRIGENTO Vogliamo esprimere il nostro vivo compiacimento nei confronti del nostro collega Dario DI CARLO, che, durante una gita in barca con la...
Scontro auto-scooter all’ingresso di San Leone, grave motociclista
incidente lungo via Luca Crescente, all’ingresso di San Leone. A scontrarsi una Jeep, guidata da una famiglia di turisti provenienti dalla Svizzera, e uno...
Cade da balcone di una casa al secondo piano: grave bimbo di 8 anni
Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera dopo essere caduto dal balcone della propria abitazione, al secondo piano di uno...