

Un fine settimana da ricordare per l’ASD Campobello Corre, che ha brillato su più fronti tra gare Master, settore giovanile e lunga distanza.

L’associazione ha conquistato un prestigioso riconoscimento al 9° Memorial “Gaetano Gruttadauria” di Serradifalco, dove è stata premiata come società più numerosa. Un risultato che conferma la solidità e la crescita del club.

«Un ringraziamento speciale agli amici dell’ASD Corri Serradifalco per la calorosa accoglienza – sottolineano dal club –. Questo riconoscimento dimostra ancora una volta la stima reciproca tra le nostre società».

I giovani protagonisti

A Serradifalco i piccoli atleti della Campobello Corre hanno animato le strade con il loro entusiasmo. Per loro la corsa è soprattutto divertimento, amicizia e crescita. Hanno partecipato: Marta, Angelo, Sara e Rossella Picone, Mark e Antonia Miccichè, Ester ed Emma Di Liberto e Ginevra Passalacqua.

Master e quote rosa sul podio

Nella gara Master si sono distinte in particolare le atlete Santina Militello (2ª assoluta) e Tania Militello (3ª assoluta), conquistando un podio prestigioso. Al loro fianco hanno corso con grinta anche Giovanni Rizzo, Leonardo Rizzo, Antonino La Greca, Carmelo Di Liberto e Luigi Sciandrone.

La sfida della Filippide

La domenica era iniziata all’alba: alle 4:30 tre atleti della Campobello Corre hanno affrontato la dura e mitica distanza della Filippide. Hanno rappresentato al meglio i colori del club Salvatore Toledo, Antonello Sireci e Carmelo Fontana.

«Siamo una squadra eccezionale», chiude con orgoglio il club.

Appuntamento ora al 9 agosto per la 23ª edizione della StraMollarella. Le iscrizioni sono aperte sul sito campobellocorre.it.

Giovanni Blanda