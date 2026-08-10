Anche e soprattutto sulla spinta delle eroiche gesta del fuoriclasse mondiale Jannik Sinner, “”vola”” il tennis a Campobello di Licata. Subito dopo il successo del torneo tennistico, Il dirigente e appassionato del locale Circolo del Tennis, Antonio Amato:

“”Qualcosa di speciale. Da circa 50 anni ( e con non poche difficolta’) la nostra comunità può vantare un amore ed una passione che neanche le grosse città possiedono. L’ amore per il tennis appunto. Grazie ad un pugno di veri appassionati questa piccola realtà va avanti negli anni nonostante tutto e tutti””.

Giovanni Blanda