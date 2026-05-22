Non sono tante le stagioni di Serie A che ci hanno mostrato un finale così imprevedibile, perché oltre ai quattro club ancora in corsa per due posti in Champions all’ultima giornata, nelle scommesse calcio c’è anche lo scontro indiretto nella zona retrocessione tra Lecce e Cremonese.

La 38esima giornata 2025/2026 di Serie A sarà al cardiopalma, con Juve e Como meno favorite, Roma e Milan contro due club che non hanno nulla da perdere. Ecco i dettagli statistici.

Cremonese – Como tra salvezza e Champions League

Derby lombardo ad altissimo livello di scontro, con la Cremo che deve vincere e sperare in un pareggio o in una sconfitta della contendente per la salvezza, il Lecce, che sfiderà il Genoa di DDR, ormai salvo ma con l’obiettivo di chiudere il campionato nella posizione più alta possibile. Negli ultimi 5 match, i Salentini sono la quarta squadra più in forma del campionato.

Il Como in trasferta è favorito per agguantare la top 4 e per qualificarsi in Champions deve sperare nella sconfitta di una tra Roma e Milan, tuttavia, i Lariani anche con una sconfitta riuscirebbero a qualificarsi in Europa League e questo è già un grandissimo traguardo: la vittoria del Como è quotata a 1.6 dai bookmaker. Negli ultimi 5 match, il Como è la terza squadra più in forma del campionato.

Milan e Roma favorite per il terzo e quarto posto

Il Milan giocherà contro il Cagliari già salvo e la Roma contro il Verona già retrocesso, questa è la difficoltà principale delle altre contendenti per la top 4, perché sia Diavoli che Lupa hanno la strada spianata per volare alto in Europa.

Mentre il Diavolo nelle ultime 5 gare ha guadagnato solo 7 punti, per la Roma di Gasperini sono 13 i punti messi in cassaforte negli ultimi 450 minuti di Serie A, che lanciano i Giallorossi al primo posto tra le squadre più in forma degli ultimi 5 match.

Juventus in discesa nonostante le statistiche positive: ma l’ultima è il derby

Nelle ultime 10 gare, la Juve insieme al Como sono le squadre più in forma del campionato e per questo le statistiche aggiornate sulle favorite di serie a danno le Zebre favorite nel derby della Mole, contro un Torino che non ha più nulla da chiedere, ma che con una vittoria potrebbe braccare il decimo posto oltre alla soddisfazione di vincere la stracittadina torinese, facendo lo sgambetto ai Bianconeri e impedendogli una qualificazione in Champions, che resta l’unico obiettivo del club.

Come per i Lariani, anche le Zebre devono sperare nel passo falso di Roma e Milan per chiudere il campionato nella top 4, infatti, restano favoriti nel derby torinese, nonostante gli ultimi 5 match hanno regalato a Spalletti solo 8 punti su 15.

In conclusione, Lupa e Diavolo restano le favorite per la qualificazione in Champions, ma Como e Juve non resteranno a vedere, in questo finale di campionato tutto da scrivere sia nella top 4 che per l’ultimo club che sarà retrocesso in Serie B.