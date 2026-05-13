Tennis . Si è concluso domenica scorsa il torneo di terza categoria disputato presso i campetti polivalenti del tre torri di campobello . Ha trionfare è stato il palermitano mattia licciardi che in bellissima ed estenuante maratona tennistico ha battuto Carmelo Dario alaimo .3/6 6/3 10/5 ,lo score finale. Due settimane di grande tennis che ha visto al via circa 50 tennisti venuti da molte province della Sicilia. Dice il presidente del tc campobello Vincenzo di salvo: sono orgoglioso e soddisfatto di come si è svolto l intero torneo, abbiamo assistito ad incontri dall altissima cifra tecnica ed agonistica complimenti a tutti . Voglio ringraziare gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito al perfetto svolgimento dell intero torneo. Un ultimo ringraziamento al nostro maestro del tc Francesco pedani anima e cuore del nostro movimento .
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Tennis, torneo di terza categoria a Campobello di Licata: trionfa Mattia Licciardi
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