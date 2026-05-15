Il Comune di Campobello di Licata rende noto che e’ in fase di recapito il documento di riscossione dell’acconto Tari 2026. Il pagamento è previsto in unica soluzione entro il 30 giugno prossimo, in 6 rate entro la fine dei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre.

Ai sensi della vigente regolamentazione, la Tari è in autoliquidazione. Il Comune agevola l’adempimento recapitando tramite Pec, mail o in posta ordinaria le bollette. In caso di mancato recapito, per evitare provvedimenti sanzionatori, la bolletta 2026 è resa disponibile:

su www.portaletributi.it, con accesso SPID o con credenziali da richiedere all’ufficio tributi, con la possibilità di ravvedimento delle annualità pregresse

tramite richiesta mail a ufficio tributi@comune.campobellodilicata.ag.it

presso l’ufficio comunale nelle ordinarie giornate di ricevimento (martedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 e giovedì dalle 9 alle 13)

Bonus sociale Tari.

Nel documento di riscossione dell’acconto Tari 2026 trova applicazione il bonus sociale pari al 25% della Tari 2025. I beneficiari sono i nuclei familiari che presentano un Isee inferiore a euro 9.796,00, oppure sotto gli euro 20.000 per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico Il bonus è applicato in modo automatico e, pertanto, oltre alla presentazione dell’Isee non è richiesto nessun altro adempimento in capo al contribuente. L’utenza che beneficia del bonus dev’essere ad uso domestico e deve essere intestata a uno dei componenti il nucleo Isee.

GIOVANNI BLANDA