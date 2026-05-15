In Sicilia le scuole resteranno operative nei mesi di giugno, luglio e agosto, con l’obiettivo prioritario di contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa. Lo prevede la circolare “Percorsi estivi”, emanata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, che mette a disposizione 1,5 milioni di euro per consentire agli istituti dell’Isola di organizzare attività educative aggiuntive. Il provvedimento mira anche ad agevolare le famiglie nella conciliazione tra tempi di lavoro ed esigenze di cura. L’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, ha sottolineato che l’intervento, finanziato con risorse della Regione, rientra nelle politiche del governo Schifani a favore del benessere dei più giovani.

Le scuole interessate dovranno inviare la domanda via posta elettronica certificata (Pec) entro il 3 giugno prossimo. Ogni istituto potrà presentare un solo progetto, per un finanziamento massimo di 15 mila euro. Le attività programmate dovranno concludersi entro il 31 agosto.