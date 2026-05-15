Carcere a vita ed isolamento diurno per tre anni. La Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la condanna all’ergastolo nei confronti di Omar Edgar Nedelcov, il ventottenne ritenuto l’autore del duplice femminicidio di Maria Rus e Delia Zerniscu, brutalmente uccise il 5 gennaio 2024 nel centro storico di Naro. I giudici della seconda sezione hanno altresì confermato il risarcimento nei confronti dei familiari delle vittime (rappresentati dagli avvocati Calogero Meli, Giovanni Salvaggio, Amanta Carlino, Daniel Balteanu, Felicia D’Amico, Graziella Miccichè e Filomena La Vecchia) per un importo pari a 100 mila euro.