Carcere a vita ed isolamento diurno per tre anni. La Corte di assise di appello di Palermo ha confermato la condanna all’ergastolo nei confronti di Omar Edgar Nedelcov, il ventottenne ritenuto l’autore del duplice femminicidio di Maria Rus e Delia Zerniscu, brutalmente uccise il 5 gennaio 2024 nel centro storico di Naro. I giudici della seconda sezione hanno altresì confermato il risarcimento nei confronti dei familiari delle vittime (rappresentati dagli avvocati Calogero Meli, Giovanni Salvaggio, Amanta Carlino, Daniel Balteanu, Felicia D’Amico, Graziella Miccichè e Filomena La Vecchia) per un importo pari a 100 mila euro.
Duplice femminicidio a Naro, confermato ergastolo ed isolamento diurno per tre anni in appello
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, ok a centro diurni per anziani nel distretto D3. Come fare domanda
Favorire l’invecchiamento attivo, contrastare l’isolamento sociale e offrire occasioni di svago e crescita culturale. Con questi obiettivi il Distretto Socio-Sanitario D3 ha avviato il...
Una statua della Madonna di Fatima nei reparti di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di...
In occasione della ricorrenza della Madonna di Fatima, celebrata il 13 maggio, i reparti di Pediatria e Neonatologia del presidio ospedaliero “Barone Lombardo” di...
Campobello di Licata, in fase di recapito il documento di riscossione dell’acconto Tari...
Il Comune di Campobello di Licata rende noto che e' in fase di recapito il documento di riscossione dell’acconto Tari ...
Campobello di Licata, anniversario dell’Inconorazione del Cuore Immacolato di Maria
In occasione del 20 esimo anniversario dell'Inconorazione del Cuore Immacolato di Maria, venerdì 15 Maggio, a Campobello di Licata, nella Chiesa parrocchiale San Giuseppe...
Lotta alla dispersione, in estate scuole aperte in Sicilia. Progetti entro il 3 giugno
In Sicilia le scuole resteranno operative nei mesi di giugno, luglio e agosto, con l’obiettivo prioritario di contrastare la dispersione scolastica e la povertà...
Scoperto lavoratore in nero in una casa di riposo, multa e denuncia per la...
Omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti, omissione nella consegna dei dispositivi di protezione e mancata formazione. Sono queste le irregolarità contestate alla titolare di una...
Rapina con un bottino di 20 euro, condannato a due anni e quattro mesi
Due anni e quattro mesi di reclusione a Ansu Manneh, di 25 anni, del Gambia, accusato di rapina ai danni di un quarantenne di...