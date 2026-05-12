Grande partecipazione e risultati di prestigio per l’ASD Pro Sport Ravanusa ai Campionati Regionali Paralimpici di Atletica Leggera, disputati domenica scorsa a Messina. La manifestazione, organizzata dalla Delegazione Regionale della Federazione Italiana Disabilità Intellettiva e Relazionale, ha richiamato circa 180 atleti provenienti da tutta la Sicilia, confermandosi uno degli appuntamenti sportivi più importanti del panorama paralimpico regionale. Ancora una volta gli atleti della Pro Sport Ravanusa hanno saputo distinguersi sia per l’impegno che per i risultati ottenuti in pista e nelle varie discipline. Il bottino finale parla chiaro: ben 12 medaglie e podi conquistati dalla società ravanusana, a testimonianza della qualità del lavoro svolto quotidianamente da tecnici, dirigenti e famiglie. Un risultato che conferma come il “modello Ravanusa” continui a produrre frutti concreti e tangibili, attraverso un percorso sportivo e umano che mette al centro inclusione, crescita personale e valorizzazione delle capacità di ogni ragazzo. «Le vittorie dei ragazzi sono le risposte più concrete a chi ancora non ha capito il ruolo dello sport nei ragazzi con disabilità», hanno sottolineato con orgoglio dalla società, evidenziando l’importanza dell’attività sportiva come strumento di integrazione, autonomia e socializzazione. L’esperienza di Messina rappresenta dunque un’altra pagina importante per la Pro Sport Ravanusa, ormai realtà consolidata nel movimento paralimpico siciliano e capace di portare in alto il nome della città attraverso lo sport.L’attenzione è già rivolta al prossimo appuntamento: domenica prossima, infatti, gli atleti torneranno in pista in occasione del Meeting Regionale di Atletica Leggera in programma a Mazara del Vallo, con l’obiettivo di continuare a migliorarsi e regalare nuove soddisfazioni.
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Atletica paralimpica a Messina bottino di medaglie per la Pro Sport Ravanusa
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