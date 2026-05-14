Lo sport come strumento di crescita, confronto e inclusione sociale. È questo il messaggio al centro del “Torneo di Tennis Tavolo Inclusivo”, iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo Rapisardi nell’ambito del programma scolastico dedicato all’inclusione e alla sensibilizzazione degli studenti verso i valori dello sport paralimpico.

L’evento si svolgerà domani, 15 maggio, a partire dalle ore 10, presso i locali dell’istituto scolastico, e vedrà protagonisti gli alunni della scuola che avranno l’opportunità di confrontarsi con gli atleti paralimpici della Pro Sport Ravanusa in una giornata all’insegna della partecipazione, del rispetto e della condivisione.

L’iniziativa è organizzata dai docenti di educazione fisica dell’istituto, coordinati dalla dirigente scolastica Caterina Amato, con la collaborazione della Pro Sport Ravanusa guidata da Giancarlo La Greca.

Obiettivo principale del torneo è promuovere la cultura dello sport paralimpico come mezzo di inclusione, integrazione e stimolo educativo, favorendo nei giovani una maggiore consapevolezza sull’importanza dello sport accessibile a tutti. Attraverso il tennis tavolo, disciplina che valorizza concentrazione, coordinazione e spirito di squadra, gli studenti potranno vivere un’esperienza diretta di confronto con atleti che rappresentano un esempio di determinazione e resilienza.

La manifestazione sarà inoltre valida come fase finale d’istituto dei Giochi della Gioventù, aggiungendo all’evento anche un importante valore sportivo e competitivo all’interno del percorso scolastico dedicato all’attività motoria e alla promozione dei sani valori dello sport.

La giornata rappresenta un significativo momento educativo e sociale per tutta la comunità scolastica, confermando l’impegno dell’istituto nel promuovere attività capaci di trasmettere valori autentici di solidarietà, uguaglianza e inclusione.