È di tre feriti, uno dei quali trasferito in ospedale, il bilancio di una maxi rissa avvenuta nelle scorse sere ad Aragona. I protagonisti, secondo prime informazioni, sarebbero almeno cinque o sei immigrati che si sono affrontati per questioni riconducibili a “vecchie ruggini”.

La situazione è degenerata ben presto con una vera e propria zuffa caratterizzata anche dall’uso di spranghe e armi da taglio. Nessuno ha chiamato il numero unico di emergenza ma tre persone si sono presentate poco dopo alla Guardia medica del paese. Uno di loro è stato poi trasferito in ospedale. Al via le indagini dei carabinieri per risalire ai protagonisti della rissa e fare luce su quanto accaduto.