“Invito tutti i sindaci della provincia a convocare con urgenza un’assemblea straordinaria di AICA per affrontare una situazione che sta creando forte disagio tra i cittadini.” Sono queste le parole di Michele Termini ex sindaco di Campobello di Licata. “A mio parere, -aggiunge- i continui disservizi, insieme all’introduzione di contratti per zone non servite, stanno generando soltanto ulteriore confusione. A questo si aggiunge una bollettazione che dovrebbe essere ritirata e verificata, poiché molti cittadini la ritengono errata. È necessario – continua Termini -un incontro urgente tra i sindaci, il management aziendale e tutte le forze politiche del territorio per riportare AICA ad avere un rapporto più vicino alla gente e ai territori. Anche la politica non può fare finta di niente né girarsi dall’altra parte. È il momento di assumersi responsabilità chiare e fare politica con la P maiuscola, mettendo al centro esclusivamente gli interessi dei cittadini e della provincia di Agrigento. AICA- conclude l’ex sindaco- è una società pubblica e, proprio per questo, deve mettere al centro i cittadini e i servizi essenziali, non logiche distanti dalle reali esigenze della popolazione. La provincia di Agrigento merita chiarezza, rispetto e servizi efficienti”.
Campobello di Licata, Michele Termini chiede assemblea straordinaria di Aica
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