La sezione Fidapa Ravanusa-Campobello di Licata, con la sezione di Licata, hanno celebrato la “Cerimonia delle Candele”, alla presenza delle autorità Fidapa e Civili. Erano presenti la Segretaria Nazionale Letizia Bonanno, su delega della Presidente Nazionale Anna Maria Elvira Musacchio, la Presidente Distrettuale Ina Di Figlia, la Past Presidente Nazionale B.P.W. Italy, Cettina Oliveri, il Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, l’assessora comunale di Campobello di Licata, Jenny Termini, delegata dal Sindaco Vito Terrana, e l’assessora municipale Gloria Pisciotta, delegata dal Sindaco di Licata. La “”Cerimonia delle candele”” è un atto simbolico col quale tutte le socie, vivendo momenti di condivisione e partecipazione rinnovano il proprio impegno, la gioia di essere insieme e il sentirsi unite alle socie sparse in tutto il mondo. Le Presidenti delle due sezioni, Gabriella Soraci e Giuseppina Ciotta, collaborate dai rispettivi comitati di presidenza hanno reso accogliente ed elegante la location, curando ogni particolare. Numerosa la partecipazione delle socie che con la loro presenza hanno contribuito alla buona riuscita della kermesse annuale.

Giovanni Blanda