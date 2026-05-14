Raccolta di fondi, a Campobello di Licata, per la statua di Cristo Risorto, collocata nella Chiesa parrocchiale di Gesù’ e Maria. E’ una lodevole iniziativa dei parroci don Augustino e Don Marco. Il contributo si puo’ lasciare direttamente in parrocchia o tramite bonifico.

I due parroci: “”Insieme si puo’ fare tanto. Conservare e tutelare le opere artistiche e di fede della nostra comunita’””.

Giovanni Blanda