Incidente stradale, ieri sera (Mercoledì), a Campobello di Licata, in via Generale Cascino, arteria perpendicolare alla via centrale Tommaso Edison. Per causa ancora non chiare, si sono scontrate una Fiat Uno, guidata da una donna, e una Renault, con al volante un uomo. Entrambe le auto con altre persone a bordo. L’impatto non e’ stato violento. Alcune persone hanno riportato lievi ferite guaribili in pochi giorni.
Non e’ pleonastico esortare la massima prudenza alla guida.
GIOVANNI BLANDA


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