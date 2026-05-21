Incidente stradale, ieri sera (Mercoledì), a Campobello di Licata, in via Generale Cascino, arteria perpendicolare alla via centrale Tommaso Edison. Per causa ancora non chiare, si sono scontrate una Fiat Uno, guidata da una donna, e una Renault, con al volante un uomo. Entrambe le auto con altre persone a bordo. L’impatto non e’ stato violento. Alcune persone hanno riportato lievi ferite guaribili in pochi giorni.
Non e’ pleonastico esortare la massima prudenza alla guida.
GIOVANNI BLANDA
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Incidente stradale in pieno centro a Campobello di Licata
Incidente stradale, ieri sera (Mercoledì), a Campobello di Licata, in via Generale Cascino, arteria perpendicolare alla via centrale Tommaso Edison. Per causa ancora non chiare, si sono scontrate una Fiat Uno, guidata da una donna, e una Renault, con al volante un uomo. Entrambe le auto con altre persone a bordo. L’impatto non e’ stato violento. Alcune persone hanno riportato lievi ferite guaribili in pochi giorni.