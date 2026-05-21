È di due arresti e una denuncia il bilancio delle notifiche di provvedimenti eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Licata nei confronti di altrettanti soggetti, tutti noti alle forze dell’ordine. Un quarantasettenne è stato arrestato in esecuzione di un aggravamento della misura emessa dal tribunale di Sorveglianza di Palermo poiché, secondo quanto ricostruito, avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni imposte.

Un ventiduenne è stato arrestato in seguito ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di appello di Palermo. Entrambi i licatesi, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Un ventunenne del posto, che di recente è stato coinvolto in un’inchiesta antidroga, è stato invece denunciato per non avere rispettato il provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici. Il ragazzo, infatti, è stato pizzicato davanti un esercizio commerciale lungo corso Vittorio Emanuele nonostante fosse gravato dal Dacur.