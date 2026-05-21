Il maestro Silvio Benedetto, scomparso, a 88 anni, a Palermo, da l’addio a questo mondo, giovedi ( e dopo). L’artista Silvia Lotti: “”””Nel rispetto del desiderio di Silvio (che ha scelto anche in questo caso la semplicità che da sempre lo ha caratterizzato) non ci saranno cerimonie né saluti al di là di quello, intimo, personale, che ciascuno desidererà esprimergli e, per questo, potrà trovarlo nel cimitero di Campobello di Licata a partire da giovedì mattina 21 maggio 2026 in poi.

Un grazie a tutti”””.

Triste addio a un artista che ha dato nella sua vita, a Campobello di Licata, e non solo, un un tocco di classe e magia in piu’ non solo artistica.

GIOVANNI BLANDA