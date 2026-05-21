Il corpo senza vita di un uomo di 37anni di Canicattì è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via Lepanto. I primi accertamenti eseguiti sul posto non hanno permesso di chiarire con precisione le cause della morte. Per questo motivo, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia. Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato un’attività investigativa approfondita, concentrandosi sulla vita privata e sulle frequentazioni della vittima.