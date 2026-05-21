Il corpo senza vita di un uomo di 37anni di Canicattì è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via Lepanto. I primi accertamenti eseguiti sul posto non hanno permesso di chiarire con precisione le cause della morte. Per questo motivo, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia. Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato un’attività investigativa approfondita, concentrandosi sulla vita privata e sulle frequentazioni della vittima.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
La reliquia del giudice Livatino a Roma nel “Santuario dei Nuovi Martiri”
Troverà posto accanto a quella del Beato Don Pino Puglisi la reliquia del Giudice Rosario Angelo Livatino nel “Santuario dei nuovi martiri del XX...
Incidente stradale in pieno centro a Campobello di Licata
Incidente stradale, ieri sera (Mercoledì), a Campobello di Licata, in via Generale Cascino, arteria perpendicolare alla via centrale Tommaso Edison. Per causa ancora non...
Silvio Benedetto riposerà al cimitero di Campobello di Licata
Il maestro Silvio Benedetto, scomparso, a 88 anni, a Palermo, da l'addio a questo mondo, giovedi ( e dopo). L'artista Silvia Lotti: """"Nel...
”S. Rita, la Santa dei casi impossibili”, omaggio poetico a Santa Rita da Cascia
Cascia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’anno: la Festa di Santa Rita, capace ogni volta di riunire migliaia...
Violenza sessuale su una 14enne, arrestati madre e compagno
Un uomo di anni 46 e una cittadina romena di anni 30 sono stati arrestati a Catania per corruzione di minorenne e maltrattamenti e...
Radiologia in prima linea, innovazione e interventistica nelle patologie urogenitali
Saranno il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, ad aprire la 50^ edizione del raduno del Gruppo...
Lampedusa, cade in una cisterna durante dei lavori: 30enne salvato dai Vigili del fuoco
Un trentenne è caduto in una cisterna privata mentre stava effettuando dei lavori di pulizia in una abitazione privata sita in via Vittorio Emanuele,...