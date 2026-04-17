“”Costruiamo insieme il volontariato a Campobello!””. E’ lo slogan dell’incontro tra il Comune ed i rappresentanti delle associazioni e cittadini, per un importante momento di confronto e progettazione per il territorio. campobellese.
“”Insieme al Cesvop si vuole definire un programma concreto di cittadinanza attiva””, per l’assessorato municipale allo Spettacolo e Turismo: “”le vostre idee e la vostra esperienza sono il motore fondamentale per rispondere ai bisogni della nostra comunità”. Incontro presso l’aula consiliare del Comune.
“”Mettiamo in rete le energie per far crescere Campobello!””.
Giovanni Blanda
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