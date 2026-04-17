Ha presentato in municipio le dimissioni dalla carica di consigliere comunale di Canicattì Alida Turco. Eletta alle ultime amministrative con 270 preferenze si era candidata con la lista “Facciamo Squadra”. Insegnante all’ istituto Galileo Galilei di Canicattì Alida Turco aveva votato favorevolmente alla recente mozione di sfiducia nei confronti dell’ attuale sindaco Vincenzo Corbo. Mozione che non è stata approvata. Al suo posto in consiglio comunale siederà un’ altra donna che risulta essere la prima dei non eletti della stessa lista. Si tratta dell’ ex consigliere comunale Maria Rita Mantione.