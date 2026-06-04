

Fabio De Stefano è stato nominato portavoce nazionale del partito di “Evoluzione e Libertà”. Si tratta di un incarico strategico che punta a consolidare la linea comunicativa del movimento nel cuore pulsante della politica italiana. Per il segretario nazionale Giuseppe Basile” la nomina di De Stefano rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il nostro percorso politico. Sono certo che De Stefano saprà interpretare al meglio questo ruolo, garantendo una comunicazione puntuale, autorevole ed efficace a supporto del lavoro che stiamo svolgendo per il bene dei cittadini”. Sempre Evoluzione e Libertà ha nominato inoltre Giuseppe Bea quale responsabile Dipartimento per le imprese e Pubblica istruzione. Bea è il Presidente di CNA Pensionati Roma, membro della Direzione nazionale e provinciale della CNA e componente esperto della Consulta del lavoro autonomo e delle professioni presso il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro . Ricopre inoltre la carica di Vice Presidente del Consorzio FINI Roma ed è Docente al Master di II Livello della Facoltà di Economia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. “Oggi – afferma Bea- come si dice molto spesso, la politica è in crisi e la nascita di un nuovo partito è un elemento positivo, vuol dire che ci sta qualcuno che crede ancora nella politica. La distanza tra popolo e politica è qualcosa che mi ha convinto ad accettare l’invito di Evoluzione e Libertà. Infine Mario Tersigni, infine, è stato nominato responsabile nazionale del Dipartimento Fisco ed Economia. Tersigni, oltre ad operare nel settore della consulenza fiscale, societaria ed amministrativa per società ed imprese private, vanta un solido profilo istituzionale all’interno di Enti pubblici ed economici. Professionista di comprovata esperienza nel settore tributario, Tersigni ha operato inoltre come Componente del Collegio dei Revisori dei conti per diversi Enti locali, tra cui i Comuni di Anguillara Sabazia, le amministrazioni di Cisterna di Latina, Casalattico e Castelliri. Tersigni ha ringraziato il presidente Mirko Greco, il Segretario Giuseppe Basile, il vice Segretario vicario Gianluca Quadrini ed il Coordinatore nazionale Diego Sardellitti per l’incarico ricevuto.