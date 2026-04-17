I vetri di due autovetture, un’Alfa Romeo 156 ed una Citroen C3 sono stati completamente distrutti la notte tra martedì e mercoledì. L’episodio è avvenuto in via Venezia una traversa della più nota via Cavour conosciuta un tempo come la “strata di li negozi” perché zeppa di esercizi commerciali scomparsi da quella zona ormai da diversi decenni. Ad accorgersi del danneggiamento sono stati i proprietari della due vetture: un bracciante agricolo ed un impiegato. Gente che probabilmente avrebbe subito il danno da qualcuno che cercava all’interno delle loro autovetture qualcosa di valore da portare via oppure avendo fatto abuso di sostanze stupefacenti o alcool avrebbe scagliato la propria rabbia nei confronti delle utilitarie. Indagini in corso