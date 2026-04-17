Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari continuava a minacciare ed insultare la ex fidanzata con la quale aveva il divieto di comunicazione. I carabinieri di Campobello di Licata hanno arrestato un ventiduenne del posto in esecuzione di un’ordinanza firmata dal gip del tribunale di Agrigento. Il giovane, ai domiciliari è stato trasferito nel carcere di contrada Petrusa. Secondo quanto ricostruito, l’indagato non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale con una diciottenne del suo paese. Per questo motivocontinuava a pedinarla, insultarla e minacciarla finendo così ai domiciliari. Adesso il provvedimento con il gip che ha disposto gli arresti in carcere.