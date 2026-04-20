Stamane (Lunedì), presso l’Istituto “”Rita Levi Montalcini””, si svolge un importante seminario informativo sulla prevenzione rivolto agli studenti.
Autorevoli relatori daranno tutte le informazioni e chiarimenti necessari.
Al termine del seminario una targa ricordo sarà collocata in Piazza XX Settembre in ricordo del progetto “Martina”.
Dal Comune “”un ringraziamento carico di gratitudine al Lions “”Club Due Rose”” Campobello di Licata per le iniziative portate avanti in favore della nostra comunità, sempre nella gratuità”.
Giovanni Blanda
Istituto “”Rita Levi Montalcini”: seminario informativo sulla prevenzione rivolto agli studenti
Stamane (Lunedì), presso l’Istituto “”Rita Levi Montalcini””, si svolge un importante seminario informativo sulla prevenzione rivolto agli studenti.