È stato arrestato l’uomo che si era barricato all’interno dell’abitazione di un amico a Caltanissetta, nel quartiere Santa Flavia, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Si tratta di un uomo di 30 anni, nisseno. Secondo quanto si apprende, l’uomo stava scontando una pena ai domiciliari a Ragusa e non sarebbe stato trovato durante un controllo della polizia, facendo scattare l’allarme e le ricerche. Gli investigatori avevano ipotizzato che potesse trovarsi a Caltanissetta, nell’abitazione di un conoscente, dove in mattinata sono stati uditi alcuni spari. Da quel momento l’area è stata presidiata dalle forze dell’ordine, coordinate dal questore Marco Giambra. Sul posto sono intervenuti anche i negoziatori e gli agenti dell’Unità operativa di primo intervento (Uopi) di Palermo, reparto specializzato nell’antiterrorismo. L’uomo è rimasto per ore all’interno dell’appartamento, armato. Poco prima delle 15 è uscito dall’abitazione tentando la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. E’ stata recuperata anche un’arma da fuoco.
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Evade dai domiciliari e si barrica a casa dell’amico: arrestato 30enne
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