Il presidente Angelo Gianluigi Intorre ha convocato, in seduta urgente, per il 20 Aprile (Lunedì), alle ore 19, presso la Sala consiliare “”Giudici Saetta e Livatino”” del Palazzo municipale, il consiglio comunale di Campobello di Licata. All’ordine del giorno l’adesione del Comune alla Centrale unica di committenza istituita dal “”Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Societa’ consortile””, per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto del Comune.

La nomina degli scrutatori dell’adunanza completa l’ordine del giorno.

Se dovesse mancare il numero legale, la riunione sarebbe aggiornata il giorno dopo.

giovanni blanda