Consiglio comunale urgente, a Campobello di Licata, lunedì 20 Aprile. Seduta, alle ore 19, al Palazzo municipale, sala “”Giudici Saetta e Livatino””.
All’ordine del giorno l’adesione del Comune alla Centrale unica di committenza istituita dal “”Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Societa’ consortile””, per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto del Comune.
In agenda anche la nomina degli scrutatori.
Se dovesse mancare il numero legale, la riunione sarebbe aggiornata il giorno dopo.
L’assise e’ convocata dal presidente Angelo Gianluigi Intorre.
giovanni blanda
Consiglio comunale urgente a Campobello di Licata
Consiglio comunale urgente, a Campobello di Licata, lunedì 20 Aprile. Seduta, alle ore 19, al Palazzo municipale, sala “”Giudici Saetta e Livatino””.