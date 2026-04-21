Dopo cinque giorni di ricerche è stato trovato il corpo senza vita del 14enne turista danese, disperso da venerdì nello specchio di mare antistante il Lido di Noto. A recuperarlo sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco durante una ricerca nel fondale.

Sul posto, al momento del ritrovamento, per la Guardia Costiera c’erano la motovedetta d’altura CP 323 di Siracusae quella costiera CP 763 dell’ufficio marittimo di Portopalo di Capo Passero, oltre a personale via terra della delegazione di Spiaggia di Avola coadiuvato da personale volontario della locale Protezione civile. Nelle operazioni di ricerca sono stati impegnati uomini e mezzi della guardia costiera, dei vigili del fuoco, della marina militare, della guardia di finanza, della polizia di stato, dei carabinieri e della locale protezione civile.