Determinazione comunale a contrattare e affidamento diretto per l’incarico di collaudo statico, in corso d’opera, dei lavori di demolizione e riscossione del fabbricato adibito a mensa scolastica a servizio dell’istituto comprensivo “”San Giovanni Bosco””, per euro 5.714,02. L’incarico e’ stato affidato all’ingegnere Giuseppe Serravillo.
Il Comune attesta la non sussistenza, in relazione al documento (determina), di situazioni di conflitto, anche potenziali, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, affidato il collaudo statico per la mensa scolastica del “San Giovanni Bosco”
Determinazione comunale a contrattare e affidamento diretto per l’incarico di collaudo statico, in corso d’opera, dei lavori di demolizione e riscossione del fabbricato adibito a mensa scolastica a servizio dell’istituto comprensivo “”San Giovanni Bosco””, per euro 5.714,02. L’incarico e’ stato affidato all’ingegnere Giuseppe Serravillo.