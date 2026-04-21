“Chiediamo di intitolare il parcheggio dell’area Cattaneo a Gabriele Vaccaro”. Questa è la petizione lanciata sulla piattaforma Change.org da Lorenzo Costanza, favarese che vive a Pavia, indirizzata al sindaco di Pavia, Michele Lissia, all’amministrazione comunale e al consiglio comunale della città.

In vista della riqualificazione del parcheggio dell’area Cattaneo conosciuto anche come “la buca”, il favarese chiede l’intitolazione dell’area alla memoria di Gabriele Vaccaro, ucciso con un colpo di cacciavite, nella notte tra sabato e domenica, dopo una discussione per futili motivi con un minorenne, che si trova attualmente in stato di fermo al carcere minorile.

“E’ il luogo dove un giovane brillante, un onesto lavoratore è stato strappato alla vita in modo tragico e inspiegabile. Intitolargli il nuovo parcheggio, magari con una targa commemorativa, non sarebbe solo un tributo alla sua memoria, ma un monumento per ricordare l’importanza della non violenza. Un gesto che possa fare da monito per evitare futuri episodi come quello che ha portato via Gabriele troppo presto, spezzando i suoi sogni e quelli della sua famiglia. Un luogo per non dimenticarlo mai, dove poter portare un fiore, ma anche un invito a riflettere sulla preziosità della vita”, continua Lorenzo Costanza.

PETIZIONE