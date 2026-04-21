Previsti interventi sugli immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Sono stati sottoscritti infatti due contratti d’appalto con l’impresa GEOTECH SRL (avvalente) e CGM SRL (ausiliaria) di Ragusa, aggiudicataria dei due appalti relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili (gruppi 7 e 8), dell’importo di 1.600.000,00 euro ciascuno (compresi 80.000,00 euro per oneri di sicurezza). L’intero importo dell’appalto è stato finanziato con fondi del bilancio del Libero Consorzio, un impegno che il Presidente Giuseppe Pendolino aveva assicurato per garantire le migliori condizioni di sicurezza degli istituti individuati dallo staff tecnico dell’ex Provincia Regionale, quarantuno in tutto (ventidue nel gruppo 7 e diciannove nel gruppo 8). A breve la consegna dei lavori che dovranno essere effettuati entro 365 giorni lavorativi consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Le scuole interessate dai lavori di manutenzione sono le seguenti:

GRUPPO 7

1) Liceo Scientifico “Leonardo” viale della Vittoria – Agrigento

2) I.T.C.E.T. “L. Sciascia” via Quartararo Pittore, 8 A – Agrigento

3) I.I.S.“G. Galilei” via Pirandello – Canicatti

4) I.I.S.- Liceo Classico “Ugo Foscolo” via Pirandello – Canicatti

5) Liceo Scientifico “Sciascia” associata all’ l.l.S. “Ugo Fosco|o” via Pasolini

(ampliamento)- Canicatti

6) Liceo Classico “Linares”via Malfitano – Licata

7) I.I.S. “Re Capriata” via Campobello- Licata

8) I.I.S. “E. Fermi” via Campobello – Licata

9) I.T.C. e G. “Curella”sede centrale I.I.S. “E. Fermi” via Re Grillo (c.da. Cannelle) – Licata

10) Liceo Classico “Linares”Piazza Gondar – Licata

11) I.T.C.”Federico I” via Bandino – Naro

12) I.I.S -I.P.C. sezione staccata “N. Gallo” di Agrigento , I.T.C.E.T. sezione staccata “Sciascia” di Agrigento – via La Pira – Porto Empedocle

13) I.P.A.M.”Miraglia”- I.I.S “Don Michele Arena”- corso Miraglia c/da Perriera

Sciacca

14) I.I.S. “Don Michele Arena”- I.P.C. “Friscia” via Nenni – Sciacca

15) I.I.S. Liceo Classico Fazello via De Gasperi – Sciacca

16) Liceo Scientifico Fermi via Parma – Sciacca

17) I.T.C. G. Zappa via Padre Pio da Pietralcina – Campobello di Licata

18) Liceo Classico “Empedocle” via Empedocle – Agrigento

19) Istituto Magistrale “M. L. King “ viale Pietro Nenni – Favara

20) Liceo Scientifico “E. Majorana” via Grecale – Lampedusa

21) I.I.S. F. Crispi – ITC- GIOVANNI XXIII via Presti – Ribera

22) I.I.S. F. Crispi Liceo sperimentale via Circonvallazione – Ribera.

GRUPPO 8

1) IPSCEOA “N.Gallo”-I.T.G. “F.Brunelleschi” Via Quartararo Pittore, Agrigento

2) LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE UMANE “Politi” succursale – PLESSO EX Foderà via Cimarra, 5 – Agrigento

3) I.I.S.“FERMl”- I.P.I.A. “Fermi” (locali ASI-CAP) – Aragona

4) I.I.S.“PlRANDELLO”- plesso Liceo Classico “Pirandello” via Montemaggiore – Bivona

5) I.I.S.“PlRANDELLO”- plesso ITCG “Panepinto” via Contrada S. Filomena SS118 -Bivona

6) I.I.S.“ARCHIMEDE”- Liceo Scientifico M.T. Calcutta Via Crispi – Cammarata

7) I.I.S.“ARCHIMEDE”- I.P.I.A. “Archimede” via Monsignor Padalino – Casteltermini

8) I.I.S.“ARCHIMEDE”- Liceo Scientifico “M.T.Ca|cutta” via Kennedy – Casteltermini

9) I.I.S.“FERMI- l.P.I.A. “Marconi” (sez. coord. dal Fermi di Aragona) via Che Guevara -Favara

10) I.I.S.“FAZELLO”- plesso Liceo Scientifico “ARCHlMEDE” Via Mazzini, 12 (sez. Sciacca) – Menfi

11) I.I..S.“DON MICHELE ARENA”- plesso I.P.C. Friscia sede staccata via Pirandello – Menfi

12) I.I.S.“G.B.ODIERNA”- Liceo scientifico “G. B. Odierna” Corso Sicilia – Palma di Montechiaro

13) I.I.S.“G.B. ODIERNA”- plesso “Mattarella” Contrada Carnara – Palma di Montechiaro

14) I.I.S.“FERMI”- I.P.I.A. “Marconi” via Villa (sez. coordinata dal Fermi di Aragona) – Racalmuto

15) I.I.S.“SAETTA E LIVATINO”- Istituto Magistrale “Saetta- Livatino” via Lauricella – Ravanusa

16) I.I.S.“F. Crispi”- Istituto magistrale “F. Crispi” Piazza Zamenhof – Ribera

17) I.I.S.“VETRANO”- I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Marchesa – Sciacca

18) I.I.S.“FAZELLO”- Istituto d’Arte “Bonachia” via De Gasperi – Sciacca

19) I.I.S.“VETRANO”- I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Tonnara – Sciacca.