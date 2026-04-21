Stavano rubando rame da una azienda che si trova nella zona industriale di Porto Empedocle. Colti sul fatto i poliziotti del locale commissariato hanno arrestato due giovani di Canicattì di 28 e 24 anni. Per loro l’accusa è di furto aggravato. Entrambi sono finiti in carcere al Petrusa di Agrigento. I due sono stati sorpresi dai poliziotti domenica pomeriggio all’interno dell’azienda dalla quale avevano già tagliato circa 250 metri di cavi di rame che si trovavano nel piazzale. Il valore del danno subito dall’impresa empedoclina si aggira sui ventimila euro.