Incessanti gli sforzi della Polizia di Stato al fine di garantire sicurezza sulle strade dell’agrigentino. In un’ottica di prevenzione si innestano, in particolare, i serrati servizi della Polizia Stradale denominati “Stragi del sabato sera”, aventi ad oggetto controlli mirati volti ad intercettare quei soggetti che alla guida avrebbero, versando in condizioni di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici, potuto ledere l’altrui e la propria incolumità. Si tratta di controlli programmati durante i fine settimana con lo scopo di fungere da deterrente e al tempo stesso garantire presidi volti a scongiurare eventi nefasti causati da condotte contrarie a quanto previsto e stabilito dal Codice della Strada.

Nella sola giornata di sabato sono state controllate 50 persone. In particolare, le pattuglie in forza al Distaccamento di Canicattì nella notte tra lo scorso sabato e la domenica hanno elevato ben 6 contesti per guida in stato di ebbrezza, ritirato 5 patenti e deferito all’A.G. 2 soggetti. I controlli si inseriscono in un programma di prevenzione del fenomeno dell’incidentalità, con l’obiettivo di intercettare su strada soggetti che in stato di alterazione si pongono alla guida dei propri veicoli, non curanti delle eventuali conseguenze che una guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche comporta. In tale quadro si innesta altresì l’attività di formazione – informazione presso le scuole della Provincia al fine di innestare nei giovani e anche nei bambini la consapevolezza dell’importanza di una guida sicura e del necessario rispetto delle regole, anche di quelle del Codice della Strada.

A tal proposito ad oggi sono stati effettuati 2 incontri presso una scuola elementare di Sciacca, 2 incontri presso le scuole medie dei Comuni di Grotte e Racalmuto e altri 2 incontri presso scuole superiori a Ravanusa e ad Agrigento. Gli eventi organizzati, che hanno interessato circa 850 ragazzi, hanno permesso al Dirigente la Sezione coadiuvata dai responsabili delle Unità Operative Distaccate di Canicattì e Sciacca e da altri operatori in forza alla Polizia Stradale di spiegare l’importanza dell’adozione di comportamenti corretti alla guida, dal rispetto dei limiti di velocità al divieto di assumere sostanze alcoliche e stupefacenti, senza dimenticare il fondamentale ruolo dei sistemi di ritenuta, instaurando con gli interessati un dialogo costruttivo volto a rafforzare la cultura della legalità.