Nel corso di una riunione che ha visto la partecipazione di dirigenti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia Ravanusa, alla presenza dell’on. assessore Giusi Savarino, è stata attentamente valutata la disponibilità manifestata nei mesi scorsi dal Sindaco Salvatore Pitrola, relativa a una presenza diretta del partito all’interno dell’esecutivo comunale.

Fratelli d’Italia ha comunque garantito sempre una presenza attiva e costante sul territorio, contribuendo all’azione amministrativa attraverso la presentazione di numerosi emendamenti e la promozione di diverse iniziative progettuali sostenute dall’onorevole assessore Savarino, nell’interesse esclusivo della comunità ravanusana.

Nel corso dell’incontro si è deciso di accogliere la richiesta del Sindaco, eletto come espressione civica e del quale si apprezzano le capacità amministrative e morali, e di assumere una responsabilità diretta nel governo della città.

È stato quindi individuato quale componente della Giunta comunale il dott. Sebastiano Avarello, professionista di comprovata esperienza, che ha aderito a Fratelli d’Italia con entusiasmo e dedizione, condividendone pienamente valori e obiettivi.

Una scelta che si inserisce in un percorso di rafforzamento dell’azione amministrativa, con l’obiettivo di offrire un contributo ancora più incisivo e concreto allo sviluppo e al futuro della città di Ravanusa.