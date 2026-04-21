Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo cordoglio e viva preoccupazione civile per la tragica uccisione di Gabriele Vaccaro, giovane di 25 anni originario di Favara, avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 aprile a Pavia.

Le informazioni emerse dalle fonti giornalistiche delineano un quadro particolarmente grave e inquietante. Il giovane, trasferitosi al Nord per costruire un percorso lavorativo stabile presso un centro logistico, è stato mortalmente colpito intorno alle ore 3:30 nel parcheggio dell’area Cattaneo, a ridosso del centro cittadino, mentre si trovava con alcuni amici al termine di una serata.

Secondo le ricostruzioni investigative, l’incontro con un altro gruppo di persone avrebbe dato origine a un diverbio rapidamente degenerato in violenza. Nel corso della colluttazione, uno degli aggressori avrebbe utilizzato un’arma da punta – verosimilmente un coltello o un cacciavite – colpendo il giovane al collo con un fendente risultato fatale.

Particolarmente drammatico appare il decorso degli eventi successivi all’aggressione: inizialmente la gravità della ferita non sarebbe stata percepita, inducendo gli amici a trasportare la vittima presso un’abitazione anziché allertare immediatamente i soccorsi. Solo in un secondo momento, a seguito del rapido peggioramento delle condizioni, è stato richiesto l’intervento sanitario; il giovane è stato quindi trasferito al Policlinico San Matteo, dove è deceduto nonostante i tentativi chirurgici di salvarlo.

Le indagini sono attualmente in corso e vedono impegnate le forze dell’ordine nell’analisi delle immagini di videosorveglianza e nella raccolta di testimonianze utili all’identificazione degli aggressori, allontanatisi subito dopo i fatti.

Questa vicenda, per le sue modalità e per il contesto in cui si è verificata, non può essere considerata un fatto isolato. Essa si inserisce in un quadro più ampio di crescente esposizione dei giovani a dinamiche di conflittualità violenta, spesso originate da motivazioni futili e incapaci di trovare contenimento in strumenti relazionali e culturali adeguati.

Il CNDDU ritiene che la morte di Gabriele Vaccaro rappresenti una ferita non solo per la sua comunità di origine, ma per l’intero tessuto democratico nazionale. Il diritto alla vita e alla sicurezza personale, sancito dai principali strumenti internazionali in materia di diritti umani, risulta gravemente compromesso quando episodi di tale natura si consumano in contesti ordinari della vita quotidiana.

Alla luce di quanto accaduto, si rinnova con forza la necessità di un investimento sistemico e continuativo nei percorsi educativi orientati alla prevenzione della violenza, alla gestione non aggressiva dei conflitti e alla promozione della dignità umana. La scuola, le istituzioni e la società civile sono chiamate a operare congiuntamente affinché simili tragedie non si ripetano e affinché il valore della vita non venga progressivamente eroso da una cultura dell’indifferenza e dell’impulsività violenta.

Alla famiglia della vittima e alla comunità tutta giunga la solidarietà del Coordinamento, accompagnata da un impegno chiaro: trasformare il dolore in responsabilità collettiva e in azione educativa concreta.

prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU