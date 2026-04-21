In occasione della Giornata Internazionale della Madre Terra, Nuova Acropoli Catania propone delle iniziative pensate come esperienze di riflessione, arte e impegno concreto.

Tre momenti diversi, se si vuole complementari, che invitano a riscoprire un rapporto più consapevole con la Natura e con lo spazio che abitiamo: dalla meraviglia come punto di partenza, alla cura condivisa dei luoghi, fino all’esperienza diretta del contatto con l’ambiente naturale.

Il programma si sviluppa nell’arco di più giornate:

Mercoledì 22 aprile – ore 19:00 in Via Fimia

Incontro culturale: “La meraviglia come metodo”

Un dialogo filosofico guidato da Vincenzo Messina e Antonella Russo, dedicato al valore della meraviglia come motore e strumento di conoscenza. A seguire, un momento artistico e simbolico con musica dal vivo, canti evocativi ispirati al tema dell’unione e una danza rituale collettiva: un’occasione per vivere un’esperienza di armonia, ascolto e connessione con gli altri.

Venerdì 24 aprile – ore 9:00/12:00 al Parco Madre Teresa di Calcutta – via Eleonora D’Angiò

Laboratorio di ecologia urbana

Una mattinata all’aria aperta dedicata alla cura concreta del parco, aperta a cittadini, scuole e associazioni. I partecipanti saranno coinvolti in piccoli interventi di manutenzione, pulizia ecologica e riqualificazione di alcuni spazi, con l’obiettivo di implementare la bellezza e la vivibilità del parco. Non solo lavoro pratico, ma anche condivisione: un’esperienza di collaborazione attiva in cui ciascuno può contribuire, riscoprendo il valore del prendersi cura insieme di uno spazio comune e del territorio in cui vive.

Domenica 26 aprile – ore 8:30 / 13:00 Etna – zona Monte Gemmellaro

Passeggiata filosofica

Immersi nel paesaggio unico dell’Etna, tra sentieri lavici e ampi orizzonti si alterneranno momenti di dialogo filosofico, ascolto della Natura e attività esperienziali. L’evento è pensato per ritrovare una relazione più profonda e armonica con la Madre Terra, con se stessi e con gli altri.

Le iniziative nascono dall’esigenza di rispondere a una domanda sempre più attuale: come ritrovare un equilibrio tra l’essere umano e la natura? L’invito è quello di passare dall’idea all’azione, dalla riflessione individuale alla partecipazione condivisa. Si tratta di scelte quotidiane e consapevoli, capaci di generare un cambiamento reale nel tempo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle attività è possibile consultare il sito ufficiale: www.nuovaacropoli.it ; Prenotazioni: 380 330 5167