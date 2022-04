Discarica in contrada Grotticelle, audizione in Commissione ambiente

Martedì prossimo la IV Commissione Ambiente e territorio presieduta da Giusi Savarino ha programmato un’audizione con i sindaci dei Comuni di Naro, Castrofilippo e Canicattì, il comitato civico, gli assessori regionali e i dirigenti competenti, tra cui il prof. Angelini, in merito al progetto della discarica in Contrada Grotticelle.

“Vogliamo vederci chiaro in questa vicenda – commenta il Presidente Giusi Savarino –il progetto di una nuova discarica di rifiuti speciali nella cava dismessa a Grotticelle, in un’area limitrofa a coltivazioni agricole e agglomerati abitati, coinvolge tre diverse comunità del territorio e intreccia numerose questioni. Settimana prossima approfondiremo questo caso a tutela degli interessi del territorio”.

