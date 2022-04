Uomo trovato morto in strada: indaga la Polizia

Un uomo è stato trovato senza vita per strada in via Pietro Nenni a Palermo. A segnalare la presenza di una persona sull’asfalto sono stati i vigilanti della Ksm. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno costatato la morte dell’uomo. Addosso non avrebbe documenti.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo trovato senza vita e’ un cittadino del Bangladesh trovato con una corda attorno al collo e legata ad una ringhiera in via Pietro Nenni. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’ora del decesso e soprattutto le cause. Il corpo dell’uomo sara’ portato all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico per eseguire l’autopsia disposta dalla procura.