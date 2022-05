Covid, dal 16 maggio stop alle mascherine in aereo

Dal 16 maggio non ci sara’ piu’ l’obbligo di indossare la mascherina sui voli europei. E’ quanto si legge nelle nuove raccomandazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che, nonostante l’allentamento annunciato, precisano che la mascherina “e’ ancora una delle migliori protezioni contro la trasmissione del Covid-19”. Oltre alle modifiche relative alle mascherine, le raccomandazioni includono un allentamento delle misure piu’ rigorose sulle operazioni delle compagnie aeree, che contribuiranno ad alleviare l’onere per l’industria pur mantenendo le misure appropriate.

loading..