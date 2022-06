Aeroporto Palermo, oltre 700 mila passeggeri nel mese di maggio

Il mese di maggio fa segnare un altro record per l’aeroporto internazionale di Palermo ‘Falcone Borsellino’. Le statistiche record di maggio E’ la prima volta che a maggio il numero dei passeggeri in transito supera il tetto di 700 mila. Ma c’e’ anche un’altra buona notizia: nei primi cinque mesi del 2022 i numeri sono tornati ad essere agli stessi livelli del periodo pre-pandemia (2019).

Per la precisione, nel mese appena trascorso i passeggeri sono aumentati del 7,34% rispetto allo stesso mese del 2019: 704.577 contro 656.406. E’ invece del 2,6 per cento l’incremento del numero di voli da e per lo scalo aereo palermitano: 4.978 contro 4.852 di maggio 2019 (l’aeroporto di Palermo e’ tra gli scali che hanno avuto una maggiore crescita percentuale del numero di voli – fonte: Eurocontrol). Numeri in aumento che incidono sul periodo gennaio-maggio. E la sorpresa e’ il raggiungimento dei livelli di traffico del 2019 (-0,98%): 2.459.510 contro 2.483.779 di gennaio maggio 2019. Cio’ indica che a giugno si prevede il sorpasso sul 2019. Aumenta del 5,43% il numero dei voli: 19.755 contro 18.738 di gennaio-maggio 2019. Il traffico internazionale ha inciso per il 29% su maggio e ha raggiunto il 23,5% sul periodo gennaio-maggio.

Le previsioni per il mese di giugno indicano inoltre che sara’ un altro mese da record. Ponte d’estate Per il lungo ponte dei primi di giugno (dal 2 al 5), le stime prevedono 675 voli (+2,5% rispetto al 2019) – per il 69% si tratta di traffico domestico – e il transito di circa 95 mila passeggeri (+5% rispetto al 2019). Da evidenziare lo sviluppo del numero dei voli e passeggeri specialmente nell’area di Milano (Linate, Malpensa, Bergamo). Dall’analisi condotta da Gesap, la societa’ di gestione dell’aeroporto di Palermo, emerge che, da alcuni anni, l’impegno commerciale della societa’ di gestione ha riequilibrato alcuni gap preesistenti nell’offerta di mobilita’ nazionale ed internazionale, e fra questi certamente Milano (accordi con le compagnie low cost e apertura della base Ryanair di Malpensa, sollecitata anche dagli operatori turistici palermitani).

Mentre l’aeroporto di Palermo, fra il 2017 ed il 2019, e’ cresciuto in totale del 22%, l’area di Milano ha visto l’aumento del traffico del 32,8%, con circa 400 mila passeggeri in piu’, e un’offerta di +500 mila posti. Oggi l’area milanese e’ servita ogni giorno da quattro compagnie: Ita (Linate), Ryanair (Malpensa e Bergamo), easyJet e Wizz (Malpensa).