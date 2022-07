Vacanze, la Sicilia torna in cima ai desideri degli italiani

La Sicilia si piazza in cima alla lista delle prossime mete per oltre un italiano su due (57%) e il 30% ha gia’ programmato la propria permanenza sull’isola, secondo una ricerca di Aigu, Associazione italiana giovani per l’Unesco. E nel 2022 il turismo nell’Isola tornera’ quasi ai livelli del 2019. Secondo alcune stime quest’anno la regione sfiorerebbe le 14 milioni di presenze, il 92 per cento rispetto al record di oltre 15 milioni di tre anni fa. Il settore alberghiero e quello della ristorazione puntano a realizzare un fatturato di oltre quattro miliardi di euro, il 99 per cento rispetto al 2019, mentre il valore aggiunto del settore turistico sfiorerebbe i cinque miliardi, il 95 per cento rispetto ai tempi precedenti il Covid. Segnali di ottimismo respirati in particolare nelle Eolie dove l’andamento di giugno fa bene sperare per il proseguo della stagione estiva che dovrebbe far registrare numeri positivi. “Il turismo alle Eolie quest’anno mostra interessanti segnali di ripresa, con numeri molto simili a quelli del 2019 grazie ad un sostanziale rientro alla normalita'”, dice Cristian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie e Isole minori.

“Il ritorno degli stranieri – prosegue Del Bono – fa ben sperare anche per un allungamento della stagione turistica fino a fine ottobre. Anche la ripresa degli eventi e delle manifestazioni culturali sta rappresentando un’attrazione importante per spingere i mesi di bassa stagione”. Turismo in ripresa a giugno anche a Vulcano dopo l’allarme per le emissioni gassose: “Grazie all’ultima ordinanza del sindaco anche la spiaggia di Levante e’ fruibile a eccezione di una parte delimitata per ragioni precauzionali ma si sta tornando alla normalita’, le persone vengono informate di non andare nelle zone dove ci sono emissioni gassose. E’ positivo che l’ordinanza consenta la fruizione di parte della spiaggia, adesso c’e’ molta tranquillita’. L’isola non e’ mai stata chiusa ma il fatto che era stata interdetta aveva creato preoccupazione anche perche’ ci sono delle attivita’ che lavorano sulla spiaggia. Speriamo che grazie a questa ordinanza che tranquillizza tutti, anche qui si possano avere numeri positivi”.