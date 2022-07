Un resort da sogno a Torre Salsa, inaugurato l’Adler Sicilia

“Un sogno diventa realtà: oggi festeggiamo l’apertura dell’ADLER Spa Resort Sicilia.” A comunicare l’apertura della nuova struttura ricettiva ci pensa direttamente la pagina ufficiale Facebook dell’Adler.”Abbiamo voluto creare qualcosa di unico: un hotel al mare “un po’ diverso”. Ci siamo messi alla ricerca della location perfetta – una bella sfida! Ma alla fine l’abbiamo trovata in un angolo di Sicilia ancora intatto, inserito in un contesto naturale poco edificato. Nel realizzare il nostro Resort siamo rimasti fedeli alla filosofia Adler, puntando su materiali naturali e su un’architettura essenziale, in modo da preservare l’inestimabile valore e la bellezza dell’ambiente. E come tutte le realtà Adler, anche questo luogo offre infinite possibilità di scoprire il territorio con tante attività diverse e l’opportunità di lasciarsi coccolare in un esclusivo mondo di benessere.”

Un complesso formato da diversi corpi edili – realizzato secondo i principi dell’architettura sostenibile pensata da Hugo Demetz – con tetti ipogei perfettamente inseriti, in posizione panoramica, su una collina.

Novanta camere, divise in 74 Junior Suite di 55 m² e 16 Family Suite di 75 m², tutte con terrazzo privato di 15 m² – costruite e arredate con materiali naturali come il legno e la terracruda, tra giardini fioriti, profumo di zagare e piccole aree coltivate con vigneti, oliveti e orti di erbe aromatiche e una vegetazione tipica che scivola fino all’accesso al mare. Un investimento importante – quello del Gruppo Adler Spa Resorts & Lodges dei fratelli Andreas e Klaus Sanoner – nella provincia di Agrigento. Una scommessa imprenditoriale che si traduce ovviamente in nuovi posti di lavoro per giovani e non del territorio. E sono tante le figure professionali che l’azienda sta ricercando in questi giorni invitando gli interessati a far pervenire eventuali candidature: dai giardinieri ai receptionist passando alla cucina con camerieri, cuochi, chef, maître fino ad arrivare ai fisioterapisti, massaggiatori e professionisti del benessere.

Il resort, infatti, è dotato di un Centro Wellness & Spa, con un’estensione di ca. 3200 m² all’interno ed estesi spazi all’esterno, tra piscine, saune e aree relax, che propone una vasta scelta di programmi: thalassoterapia, le applicazioni vulcaniche ed i trattamenti esclusivi Adler che utilizzano le proprietà e i principi attivi di sostanze naturali provenienti dal territorio siciliano quali il sale marino, l’estratto d’arancia, oli essenziali e fiori. Sarà inoltre creato un suggestivo spazio dedicato allo yoga e alla meditazione posto come un’isola al centro di un laghetto naturale e raggiungibile attraverso un pontile, che favorirà la totale connessione con gli elementi di questa terra, meravigliosa e impervia.