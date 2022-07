Canicattì perde uno dei suoi figli migliori…. si è spento Gioacchino Ferlisi Presidente e fondatore del CTS ( video di una vecchia intervista)

Siamo nel 96 quando il grande Gioacchino Ferlisi partendo da una situazione familiare da il via ad un grande missione umanitaria che ha dato conforto ed aiuto a migliaia di persone.

Il CTS è l’acronimo di centro terapia e studi, realtà che ad oggi è diventata il punto di riferimento per le persone speciali come lo era lui con la sua immensa sensibilità e profonda nobiltà d’animo. Oggi la città piange la scomparsa di un grande uomo che le sue battaglia fino ad ora li aveva vinte tutte.

Anche in questo caso è irrilevante la desolante sconfitta terrena di fronte alla grande luminosità che lo farà brillare nella casa del Padre. E proprio per ribadire il concetto di Padre, senza tema di smentita l, si può tranquillamente dire che Lui è stato il Padre di tutti.

Nessuna parola potrà colmare il grande vuoto che ha lasciato la scomparsa di Gioacchino Ferlisi. L’unica circostanza che da speranza è il grande patrimonio umanitario che ha lasciato questo uomo, che nella sua vita terrena si è sempre speso per gli altri, anteponendo le esigenze dei più bisognosi a quelle personali. Sarà una frase di circostanza ma: “Nessuno muore finchè vive nel cuore di chi resta”