Camastra, intera famiglia sorpresa a rubare in casa: arrestati

Un 28enne, il fratello 32enne e la moglie 35enne sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri a Camastra, nell’Agrigentino, per furto in abitazione. I militari intervenuti dopo la segnalazione di un vicino di casa, hanno cinturato l’area facendo uscire i tre che, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, erano riusciti a intrufolarsi nell’appartamento. I militari hanno recuperato l’intera refurtiva. I tre sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura di Agrigento.