Mareamico: “Maddalusa è terra di nessuno”

“Il boschetto di Maddalusa e la sottostante spiaggia della babbaluciara sono terra di nessuno.” A denunciare lo stato di degrado della contrada è l’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento.



“La Forestale e il Demanio non puliscono e non controllano nulla: all’interno c’è pure un accampamento abusivo. Mentre la sottostante spiaggia della babbaluciara, che dovrebbe essere pulita dalla ditta incaricata dal Comune, quest’anno non è stata mai pulita. Insomma una grande discarica a cielo aperto che restituisce un’immagine tristissima alla città!” conclude l’associazione ambientalista.